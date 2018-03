وزير الصحة بـ«الوفاق» يكلف وكيل الوزارة بمهام جديدة

أصدر وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق عمر بشير الطاهر، القرار رقم 105 لسنة 2018، موجها إلى المدراء العامون بالمستشفيات والمراكز التخصصية، و مدراء الخدمات الصحية بالمناطق، والأجهزة والجهات التابعة للقطاع،بشأن تكليف محمد هيثم عيسى، وكيل وزارة الصحة بمهام جديدة.

وجاء في القرار:« يخول السيد وكيل وزارة الصحة د محمد هيثم عيسى باتخاذ الإجراءات التنفيذية وتلبية الاحتياجات العاجلة للمحافظة على القدرة الاستيعابية العلاجية والخدمية للمستشفيات والجهات التابعة للوزارة ويتم تفريع ما اتخذ من أعمال فى صورة تقارير دورية تحال لاحقا للإدارات المختصة لاتخاذ ما يلزم وتعتمد كخطة استثنائية».

