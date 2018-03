بالفيديو..«السراج» يلتقى «بيكر» ومدير «الثقافى البريطاني»

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس المدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني كيران ديقان وسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر يرافقه مدير عام مكتب المجلس البريطاني ” فرع ليبيا ” أنتوني كالدريك.

وتناول اللقاء بصفة خاصة برامج ونشاطات المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا وأشاد المدير التنفيذي للمجلس بالمناخ الإيجابي الذي لمسه خلال لقاءاته بالمسؤولين الليبيين فى قطاعات التعليم والعمل، مؤكداً استعداد المجلس لتلبية الاحتياجات التعليمية والثقافية والاجتماعية المتنوعة، وإعداد برامج التدريب من خلال شراكة فعالة مع المؤسسات الليبية المعنية.

وأشاد «السراج» بالدور الحيوي الهام الذي قام به المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا وغيرها من الدول مبديا الحرص على تواجد هذه المؤسسة العريقة في طرابلس وان تتوزع أنشطتها عن طريق المجالس البلدية بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء، مشيرا إلى أهمية برامج تطوير وتنمية المهارات وتعليم اللغة لدى الشباب الليبي، إضافة إلى التواصل مع قطاع الشباب والرياضة والعمل من خلال الاندية لإقامة فعاليات ومعارض ومنتديات فنية وثقافية واجتماعية.

وقال «السراج»، إننا نتطلع إلى شراكة مع المجلس الثقافي البريطاني على أساس التفاهم المشترك تكون نموذجا للعلاقة بين البلدين الصديقين.

وأكد السفير البريطاني ومدير المجلس الثقافي ترحيبهما بتغطية ما تطرق إليه السراج في مجالات متطلعين إلى شراكة تساهم في تطوير التعاون البناء بين البلدين الصديقين.

