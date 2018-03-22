بلدية بنغازي تكشف عن موعد حملة إعطاء فيتامين “أ” للأطفال

بنغازي 22 مارس 2018 (وال)- كشفت بلدية بنغازي اليوم الخميس، عن موعد حملة إعطاء فيتامين “أ” للأطفال، بإشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية في إدارة الخدمات الصحية بنغازي .

هذا وتنطلق الحملة يوم السبت وتستمر حتى 29 من شهر مارس الجاري، وتستهدف الحملة الأطفال من مواليد شهر يناير 2013 م إلى مواليد شهر أغسطس 2017 م .

وستقوم المراكز الصحية ببلدية بنغازي وضواحيها وعددها 26 مركزاً ومرفقاً بفتح أبوابها خلال الساعات الدوام الرسمي في الفترات الصباحية، وفريق واحد متحرك يختص بالمخيمات ومراكز الرعاية الاجتماعية وغيرها من الأماكن التي قد يتواجد بها الأطفال ضمن الشريحة المستهدفة .

والمرافق والمراكز المستهدفة من الحملة هي :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال