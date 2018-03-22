دبلوماسي مصري يدعو لمحاربة التنظيمات المتطرفة في ليبيا

دعا سفير مصر بالجزائر عمر أبوالعيش الى محاربة التنظيمات المتطرفة في ليبيا عبر بناء مؤسسات دولة قوية.

وقال ابوالعيش في مقابلة مع جريدة “البلاد” إن “هناك تطابق كبير جدا بين (وجهات نظر) الجزائر ومصر حول ليبيا (بشأن التأكيد على) أهمية استقرار الوضع في ليبيا وبناء الدولة الليبية والاستجابة لطلبات الشعب الليبي وبناء المؤسسات التي تقوم عليها الدولة.

وتابع: “حان الوقت للملمة بقايا الدولة وإنشائها من جديد في ظل مؤسسات مستقرة تكون قادرة على تلبية حاجة الشعب الليبي” وأضاف “ومن هنا نعمل على بناء جيش ليبي وليس جمع تنظيمات موالية تكون نواة الأمن والاستقرار بل المؤسسات الحكومية هي التي تفرض الأمن والاستقرار” وفق تعبيره.

وأشار ابو العيش إلى وجود تنظيمات “غزت ليبيا واتخذت منها مقرا لشن أعمالها سواء في ليبيا أو في المحيط الإفريقي” مضيفا “ليبيا اليوم مرتبطة بتنظيمات بوكوحرام وتنظيمات القاعدة” على حدّ قوله.

وزاد: “كل هذا يجب وضع حد له وعدم توفير البيئة التي يترعرع فيها” مشيرا إلى أن “تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب فريدة والملف الليبي بحاجة إلى جهود الدولتين مصر والجزائر من أجل حل الأزمة التي تعصف بليبيا” حسب تعبيره.

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