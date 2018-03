«الحمروش» توضح حقيقة سعيها للوصول لـ«رئاسة الوزراء»

المتوسط:

نفت الدكتورة فاطمة الحمروش، وزيرة الصحة السابقة بالحكومة المؤقتة، ما تداوله عدد من وسائل الإعلام، حول سعيها للحصول على منصب رئاسة الوزراء بالحكومة، واصفة تلك الأخبار المتداولة في هذا الشأن بـ«الكاذبة التي يروجها مغرضون».

واستهلت «الحمروش»، بيانه الذي نشرته عبر موقعها الرسمي «فيسبوك» بالقول المأثور «رحم الله إمرءاً عرف قدر نفسه»، قائلة: «إنني أعلم، وأعرف جيدا، أني لا أملك الخبرة السياسية التي تؤهلني لهذه المسؤولية، وأدعو ذوي الألباب ألا ينساقوا وراء حملة إعلامية موجّهة ضدي شخصيا لا أعرف دوافعها وأهدافها».

ودعت وزيرة الصحة السابقة بالحكومة المؤقتة وسائل الإعلام من عد السقوط فيما وصفته «مستنقع الشائعات» لعدم فقدانهم المصداقية وراء أخبار يعاد تدويرها من جديد يتم استخدامهم من خلالها لتحقيق أغراض خبيثة، تظهر سماتها مستقبلا.

واختتمت الدكتورة فاطمة الحمروش بيانها بالتأكيد على عدم وجود نية لديها في الحصول على أي منصب حكومي بليبيا بعد ما وصفته بـ«التجربة المريرة في عام 2012، التي خضتها تأدية لنداء الواجب حين تكشّف لها حجم المؤامرة على وطنها»، على حد وصفها.

