بنغازي تستضيف البطولة العربية للعبة الرجبي أكتوبر المقبل

التقى عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار صباح اليوم الخميس، بمقر ديوان البلدية برئيس الاتحاد العربي للعبة الرجبى واللجنة الفنية المشرفة على إعداد مشروع (رجبي ليبيا 2018) ومدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي ومدير المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة ومدير مكتب المشروعات بجامعة قاريونس وذلك لمناقشة استضافة مدينة بنغازي لرجبي مشروع ليبيا 2018 للبطولة العربية للرجبي.

وحسبما صرح نضال الكاديكي مسؤول المكتب الإعلامي بالبلدية، اليوم الخميس، فقد تمّ خلال اللقاء عرض مرئي توضيحي لتجهيزات اللجنة الفنية لرجبي مشروع ليبيا 2018 للبطولة العربية للرجبي التي تستضيفها مدينة بنغازي في شهر اكتوبر المقبل، بمشاركة عشرة منتخبات عربية ومئة وخمسين رياضي؛ وسيتم تغطيتها من قبل خمس قنوات عربية اضافة لقنوات محلية.

وأوضح نضال الكاديكي، في حديثه لصحيفة «المتوسط»، أن اللقاء تخلله استعراض الأهداف التي تحققها مثل هذه البطولات العربية وأهميتها دوليا وعربياً وكذلك أهميتها الاجتماعية والنفسية والثقافية.

وفي السياق ذاته أكد عميد بلدية بنغازي دعم المشروع خاصة أن بنغازي مقبلة على إعادة الإعمار والاستقرار باعتبار الحدث من شأنه أن ينقل الشباب من حالة الفراغ إلى حالة العمل والنشاط والمساهمة في دفع عجلة الحياة والإعمار.

