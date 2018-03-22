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مركز طبرق الطبي يجري 10 عمليات قسطرة في ظرف 24 ساعة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 22 مارس 2018 (وال)- أجريت بمركز طبرق الطبي خلال 24 ساعة الماضية، عدد 10 عمليات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية بإشراف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد اللافي .

وقال مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي – لوكالة الأنباء الليبية – إن العمليات الجراحية كانت ما بين العلاجية والتشخيصية، بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين .

وأشار المكتب إلى أن العمليات أجريت لمرضى بالقلب من مختلف مدن ومناطق ليبيا، من بينها : طبرق، درنة، البيضاء .

يُذكر أن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية المهمة في المنطقة الشرقية، حيث شهد فيها إجراء عدة عمليات كبيرة ودقيقة بأيدي أطباء ليبيين . (وال- طبرق) ر ت

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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