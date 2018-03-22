السعيدي يكشف سقوط قذائف هاون على شمال غربي سبها

أكد عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ علي السعيدي أن أهالي الجنوب سمعوا ليلة أمس دوي سقوط قذائف على حي عبد الكافي بالشمال الغربي لمدينة سبها.

وبين السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن “قذائف الهاون التي تم إطلاقها كانت متجهة من مصدر غير معروف في الجنوب باتجاه الشمال مرجحا أن يكون الهدف منها هو ترويع أهالي الجنوب”.

وبين السعيدي أن “اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لمتابعة أوضاع الجنوب وصلت أمس ومن المقرر أن تبدأ عملها اليوم الخميس بالالتقاء بأعيان سبها أولا ثم باقي مكونات المدينة”.

وتضم اللجنة وزراء الحكم المحلى بحكومة الوفاق “بداد قنصو”، والعمل والتأهيل “المهدي الورضمي”، وشؤون النازحين والمهجرين “أبوبكر جلالة”، والشؤون الاجتماعية “فاضي الشافعي”

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