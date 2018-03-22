التركاوي يستبعد نجاح جهود تعديل الاتفاق السياسي

استبعد عضو مجلس النواب خير الله التركاوي نجاح جهود تعديل الاتفاق السياسي لأنها “تتطلب توحيد السلطتين التشريعيتين والتنفيذيتين وهذا أمر يصعب تحقيقه” وفق تعبيره.

وأكد التركاوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية انه “يعول على نجاح المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامه في رأب الصدع بين مختلف الأطراف في البلاد”

وتوقع التركاوي ان “ينجح سلامه في تجاوز العقبات التي واجهت أسلافه من المبعوثين الاممين وان يتمكن من جمع شتات ليبيا ضمن إرادة الشعب الليبي”.

وكان سلامه قال خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس الأربعاء “كلما اقتربت ليبيا نحو الانتخابات، كلما كانت التعديلات على الاتفاق السياسي أقل أهمية، وسوف أبدأ من الغد محاولة جديدة وأخيرة في هذا الاتجاه”.

وتابع “عندما انضممت إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طلبت مجمل الأطراف المعنية إدراج تعديل الاتفاق السياسي في خطة عمل الأمم المتحدة” وأردف “أعتقد الآن أن هناك فرصة ضئيلة لتمرير هذه التعديلات ولا تعتمد خطة العمل على هذه التعديلات”.

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