المتوسط:

سجلت حركة السفر والوصول بمنفذ امساعد البري وصول 1051 مسافرًا بينهم 219 مصريا و832 ليبيا، من الأراضي المصرية وعبر منفذ السلوم إلى ليبيا خلال 24 ساعة الفائتة.

وأوضحت مصادر بمنفذ امساعد أن المنفذ أنهى سفر 299 بينهم 232 سبق دخولهم البلاد بطريقة شرعية و67 دخلوا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

