العريبي: مجلس الدولة يريد إدخال السويحلي في المجلس الرئاسي القادم

ليبيا- أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة الأخيرة أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا لم يأتي فيها جديد بإستثناء إشارته لوجود جولة أخرى للحوار من أجل الوصول إلى صيغة لإختيار مجلس رئاسي جديد وهو ما يحتم العمل على ذلك.

العريبي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن حالة التقارب التي شهدتها الفترة الأخيرة بين رئيسي لجنتي الحوار عبد السلام نصية وموسى فرج سيجعل الجولة القادمة حاسمة وأخيرة وسيكون فيها إتفاق وحل على أساس أن يكون هناك حكومة موحدة للذهاب إلى إجراء الإنتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة فيما لا زال مجلس النواب راغبا في تزكية القوائم التي تتضمن أسماء شاغلي مناصب المجلس الرئاسي الجديد وبواقع 5 إلى 6 قوائم.

وأضاف بأن تزكية هذه القوائم يجب أن تتم من قبل 25 عضوا من مجلس النواب وبعدها يتم التصويت عليها لتشكيل المجلس الرئاسي القادم وهذا هو الحل الواقعي ليتم التوجه بعدها للإنتخابات وتوحيد الجيش على أن لا يتم قيام مجلس الدولة بالتصويت هو الآخر على القوائم لأن هذا الأمر يعني تحوله من إستشاري إلى تشريعي وإيجاد برلمان مواز في طرابلس للبرلمان الموجود في طبرق فيما تبقى المشكلة القائمة هي القبول بنتائج الإنتخابات وعدم تكرار ما حصل عام 2014.

وإستمر العريبي بالقول بأن إدارة العملية الإنتخابية ستكون صعبة في ظل إنقسام البلاد وهو ما يحتم إقامة حكومة موحدة للقبول بالنتائج نافيا في ذات الوقت ما يشاع بشأن تمسك مجلس النواب بشخصيات معينة لزجها ضمن المجلس الرئاسي القادم لأنه صوت على نظام القوائم المقترح من سلامة فيما يعد مجلس الدولة هو المتمسك بإدخال شخصية معينة ومعروفة للجميع وهو رئيس هذا المجلس عبد الرحمن السويحلي.

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