المجلس الثقافي البريطاني: مستعدون لدعم ليبيا  

أكد المدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، كيران ديقان، الخميس، استعداد المجلس للتعاون مع المؤسسات الليبية ودعمها بإعداد برامج تدريبية حول مختلف الأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بالرئيس التنفيذي والسفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، ومدير عام مكتب المجلس البريطاني، فرع ليبيا، أنتوني كالدريك.

وتناول اللقاء، جدول النشاطات التي يشرف عليها المجلس الثقافي داخل ليبيا.

ومن جانبه، أشاد السراج بالدور الفعال الذي يؤديه المجلس الثقافي من خلال برامجه المتنوعة في ليبيا، مؤكدا على أهميةً تعاونه مع قطاع الشباب والرياضة للتخطيط لإقامة التدريبات والمعارض الثقافية والاجتماعية والفنية.

وبدوره، رحب بيكر بتعاون البلدين ضمن المجالات التي تطرق إليها رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع.

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