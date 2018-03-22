لهذا السبب تم فصل دوائر كهرباء رئيسية جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، فصل دائرتي كهرباء رئيسيتين لنقل الطاقة الكهربائية بجهد 220 كيلوفولت تغذيان منطقتي عين زارة وسوق الجمعة بطرابلس .

وقال مكتب الإعلام بالشركة إن عملية الفصل حدثت بسبب عطب في أحد الكوابل الرئيسية نتيجة أعمال حفريات يقوم بها مواطنين بالقرب من محطة عين زارة وعلى مسار كوابل القدرة دون الرجوع للشركة العامة للكهرباء.

وأوضح المكتب أنه بعد الكشف على مسار الكوابل تبين حدوث أضرار جسيمة على كابل الدائرة رقم (1) الامر الذي أدى إلى محدودية نقل الطاقة من مصادرها الرئيسية، مشيرا إلى أن عملية صيانة العطب تحتاج وقت وجهد وتكاليف باهضه .

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