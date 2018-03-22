إنطلاق سفينة سورية تحمل 300 طن بضائع إلى ليبيا

أطلق اتحاد المصدرين السوريين أول سفينة شحن إلى ليبيا تحمل 300 طن من الصادرات السورية تتضمن ملابس وأحذية ومواد غذائية.

وبحسب ما صرح خازن اتحاد المصدرين السوريين إياد محمد في بيان اليوم الخميس، فإن إطلاق السفينة يأتي بعد المشاركة الكبيرة من التجار الليبيين في معرض “صنع في سوريا” التخصصي الذي أقيم بدمشق في الـ 15 من فبراير الماضي، وأثمر عن عدد من العقود بين الجانبين.

وأكد محمد أن “خط التصدير مع ليبيا مهم جداً نظراً لقرب المسافة والسمعة الطيبة للمنتج السوري لدى المستهلك الليبي تاريخياً”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية