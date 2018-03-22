ترحيل مهاجرين تشاديين إلى بلادهم

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس عودة 7 مهاجرين غير شرعيين إلى بلدهم ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز فرع طرابلس أن المهاجرين الـ7 التشاديين غادروا ليبيا إلى بلادهم الأربعاء عبر مطار امعيتيقة ضمن برنامج العودة الطوعية الذي يقوم به الجهاز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وفي سياق منفصل دخل فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة لمساعدة مكتب الإيواء والترحيل بجهاز الهجرة غير الشرعية بالكفرة على ترحيــل عــدد 89 مهاجـــر غيــر شرعي يحملون الجنسية الصوماليه إلى طــرابلس عن طــريق مطار الكُفـــرة الـدولي.

وبين المكتب الإعلامي للهلال الأحمر أن فريق التدخل أثناء الطوارئ بالفرع قام بتقديم المساعدات الإنسانية من مياه وأغذيه.

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