داخلية الوفاق توجه هذا النداء للمواطنين

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني المواطنين إلى الالتفاف حول المؤسسة الأمنية. وقالت الوزارة في بيان لها تلقت بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منه إن وزير الداخلية العميد عبد السلام عاشور يهيب بالمواطنين بضرورة الالتفاف “حول المؤسسة الأمنية للسير قدما في تعزيز قيم التسامح والمصالحة الوطنية التي لا تستثني أحدا”. وأضاف البيان “أن زمن التحريض على العنف والاقتتال من خلال خطاب الكراهية وزعزعة الأمن قد ولى إلى غير رجعة وان إدخال الفرحة إلى قلوب الليبيين لن تكتمل إلا من خلال التوجه لصناديق الانتخاب والاحتكام لرأي الشعب”.

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