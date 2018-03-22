خاص – المتوسط

دعا عضو مجلس النواب، محمد الرحيبي، البرلمان إلى أن يعرف قوته ويتنازل عن بعض سلطاته.

وقال الرحيبي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” لم ولن أفقد الثقة في أن مجلس النواب قد يستعيد بعض قوته … نعم قوته التي لم تستعمل على الإطلاق … نعم لم يستعملها ابدا … ولم يسمح له باستعمالها … والآن حان زمن إبراز قوة الشرعية والرقابة … وبذلك سيستعيد ثقة المواطن الذي يؤمن بتجربتنا الديمقراطية الوليدة ”

وأكمل ” لقد تكالبت قوى عدة على إجهاض تجربتنا … تجربة الانتخابات وبالتالي لا بأس أن يحني مجلس النواب الرأس ويدعو الأطراف المعنية بالصراع السياسي الذي لم يحسم وسيتواصل … يدعوها من أجل مصالح الوطن السيادية والحيوية العليا الى قبول تولى مجلس القضاء الأعلى الإشراف على المؤسسات السيادية كافة بما في ذلك الهيئة العليا للانتخابات لمدة يتم ضبطها وتحديدها “.

The post “الرحيبي” يدعو البرلمان لقبول تولي الأعلى للقضاء الإشراف على المؤسسات appeared first on صحيفة المتوسط.

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