فرج: سلامة سيعرض صيغة توافقية على عقيلة صالح

قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، الخميس، إن مبعوث الأممي غسان سلامة، قصد خلال إحاطته بمجلس الأمن أنه سيعرض صيغة توافقية على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضح فرج في تصريح للرائد، أنه في حالة قبل صالح هذه الصيغة ستلتقي لجنتي الحوار مجددا؛ لاستكمال التعديلات على الاتفاق السياسي، وإذا رفض سيطرح سلامة بدائل أخرى.

وأضاف فرج أن الاتفاق السياسي سيبقى هو الإطار العام للحل السياسي للأزمة الراهنة، ولإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، موضحا أن مجلس النواب هو من طلب إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

وتابع فرج قائلاً، إنه في حال استمرار بعض أطراف الاتفاق السياسي في الإخفاق بالتزاماتهم المناطة بهم من خلال الاتفاق، فقد تلجأ البعثة الأممية ومجلس الأمن إلى معالجات لا تتقيد بحرفية النصوص.

يشار إلى أن مجلس الأمن كان عقد جلسة حول ليبيا، الأربعاء استمع فيها إلى إحاطة من المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، وإلى مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

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