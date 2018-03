” الحصادي” لـ” المتوسط”: استغرب تجاهل سلامة لحصار درنة خلال إحاطته بمجلس الأمن

خاص – المتوسط

أعرب عضو المجلس الأعلى للدولة، منصور الحصادي، عن استغرابه لتجاهل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال إحاطته امام مجلس الأمن الحصار اللاإنساني المفروض على مدينة درنة.

وقال الحصادي، في تصريح خاص لـ ” المتوسط” “يا سيد سلامة كيف تتجاهل حصار درنة المخالف للقانون الدولي الانساني والوضع الإنساني الخطير الذي يمنع دخول الاحتياجات الإنسانية الضرورية، فضلا عن اعتقال أبناء المدينة خارج القانون بسبب مواقف سياسية، واصفا الإحاطة بأنها منحازة.

