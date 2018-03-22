هذا ما قاله عميد بلدية الكفرة بشأن الاشتباكات على الحدود مع تشاد

أشاد عميد بلدية الكُفـرة عبدالرحمن عقوب، بالمعركة التي خاضتها كتيبة “سُبل السلام” والقوة المساندة لها يوم أمس الأربعاء على الحدود الليبية التشادية . ودعا عقوب في تصريح إعلامي نقلته وكالة الأنباء الليبية “أهلي في مدينة الكفرة إلى أن تقف جميعا صفا واحدا لخوض معركة البناء” وانتزاع حقوقهم وتحقيق أحلام أبنائهم.

وطالب عقوب المواطنين بترك السلبية والصراعات الجانبية معلنا استعداده للتعاون مع كل من يريد الخير والصلاح للكفرة دون إقصاء لأي طرف. واندلعت اشتباكات بين كتيبة سبل السلام التابعة للقوات المسلحة الليبية ومسلحين من المعارضة التشادية ، بالقرب من الحدود الليبية التشادية.

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة الحدودية عبدالله سليمان في تصريح لـ ” بوابة إفريقيا الإخبارية ” انه خلال الاشتباكات تمكنت كتيبة سبل السلام من غنم ثلاث سيارات مسلحة وتحرير ثمانية مواطنين من أصل اثني عشر مواطن ليبي من سكان مدينة الكفرة قامت المعارضة التشادية باختطافهم الأيام القليلة الماضية” .

تابع عبدالله انه “فيما يخص الأربع مخطوفين الباقين، ستقوم كتيبة سبل السلام بتحريرهم إما بالقوة أو استبدالهم بأسرى من مقاتلين العصابات التشادية” على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية