«الموارد المائية» تحتفل باليوم العالمي للمياه

نظمت الهيئة العامة للموارد المائية احتفالية، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم العالمي للميــاه» الذي انطلق تحت شعار «الطبيعة لأجل المياه»، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركات الاستثمارية في ذات المجال.

وشارك في الاحتفالية رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، ومديرعام الهيئة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، والنائب عن رئيس اللجنة الإدارة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، وممثل عن الشركة العامة لتحلية المياه، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الأول للمياه.

