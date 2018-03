الأميل: سرت تعاني انعدام أجهزة الإطفاء

خاص – المتوسط

أكد الناطق باسم سرية الالغام ومخلفات الحرب التابعة لقوه حماية وتأمين سرت، سالم الأميل، تعرض سيارة مواطن للحريق امام أعينه في مدينة سرت.

وأعرب الأميل، في تصريح خاص لـ” المتوسط” عن أسفه لعدم التمكن من اخماد الحريق لان المدينة لا يوجد بها سيارة أطفاء ولا حتى أسطوانات إطفاء.

وأشار الأميل إلى أن سرت تعاني انعدام توفر أجهزة إطفاء، محملا المسؤولين مسؤولية الأرواح التي تزهق والممتلكات التي تدمر نتيجة التهام النيران التي لا يتمكنوا من السيطرة عليها، قائلا ” المسؤولين لا تعنيهم مصلحة المواطن”

