عارف النايض يرحب بترشح كل ليبي يرى في نفسه الأهلية ويسمح له القانون

اثنى المترشح للانتخابات الرئاسية عارف النايض، في تصريح خاص لقناة ليبيا، بالجهود التي بذلتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في عملية تسجيل الناخبين، كما اثنى على الزخم الشعبي العام المؤيد لاقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمضي قدماً في طريق الدولة المدنية الديمقراطية.

ورحب النايض بالتأييد العربي والدولي لإجراء الانتخابات كحل وحيد لإنهاء الأزمة الليبية، وتجديد المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة إلتزام الأمم المتحدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، معبراً عن أمله في أن تتوالى إعلانات الترشح من كل ليبي يرى في نفسه الأهلية للرئاسة أو لعضوية البرلمان وفق القانون، نافياً ان يكون قد اعترض على ترشح أي ليبي لهذه الانتخابات، كما تدعي بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

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