“عضو الدولة” لـ”سلامة”: الشعب الليبي صاحب الحق في القرار وليس انت

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، حسن حبيب، إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بشأن أن مسألة القانون الخاص بالاستفتاء ما زال يشهد جدلاً محتدماً.

وقال حبيب، في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، “إن هناك خطوة مهمة قام بها المجلس الاعلى للدولة بالتصويت على مقترح قانون الاستفتاء في جلسته رقم (24) بتاريخ 26/12/2017 واحالته الى مجلس النواب وفقاً لنص المادة (23) من الاتفاق السياسي، معربا عن أسفه لعدم تعاطي مجلس النواب مع هذه الخطوة حتى هذه اللحظة وبالتالي كان الأفضل للبعثة الاممية والسيد سلامة الضغط على مجلس النواب بالتصويت على هذه المسودة لأنها تعتبر مخرج لمعضلة قانون الاستفتاء”

وتابع ” أنه ليس من المقبول قول سلامة أن هناك بعض الشرائح غير راضية على مضمون المسودة هذا الامر لا يمكن أن تفرضه شريحة بعينها بل يجب أن يطرح للاستفتاء على الشعب الليبي وهو صاحب الحق في القرار وليس أنت”

وعلق حبيب على حديث سلامة في مجلس الامن حول أن ليبيا وجهة للمهاجرين غير الشرعيين ومحطة عبور كما انها مصدر للمهاجرين” قائلا ” ليبيا لم تكن في يوم من الايام مصدر للمهاجرين الكل يعلم أن ليبيا ليس بلد منشأ بل هي دولة عبور للمهاجرين من دول غرب ووسط افريقيا وإذا كان هناك نسبة ليبين فأنها تعتبر نسب ضئيلة لا تذكر فلا يسمح للسيد سلامة أن يحملنا مالا ذنب لنا فيه”.

