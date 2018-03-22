المسماري يسلم إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة لبورقعة

بنغازي 22 مارس 2018 (وال) – تسلم اللواء هاشم بورقعة منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة من المدير السابق والمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري .

وجراء ذلك خلال مراسم تسليم الإدارة أمس الأربعاء سلم أمس الأربعاء بين عميد أحمد المسماري والمدير الجديد للإدارة اللواء هاشم بورقعة بعد تكليف الأخير بالإدارة من قبل القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر .

يشار إلى أن اللواء هاشم بورقعة الكزة سلم آمرة الكلية العسكرية في الرابع عشر من هذا الشهر إلى اللواء أمراجع أمحمد العمامي تحت إشراف لجنة التسليم المكلفة بحضور ضباط الكلية العسكرية الذين رحبوا بالآمر المكلف للكلية العسكرية. (وال – بنغازي) ع م

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