هل صدق عبدالجليل فى شهادته عن الإخوان المسلمين ؟ وزير فى حكومة الإنتقالي يدلي بشهادته

ليبيا – أكد مسؤول ملف الصحة ( وزير ) ناجي بركات إبان حقبة المكتب التنفيذي الذراع التنفيدي للمجلس الوطني الانتقالي السابق متابعته لحلقتي لقاء المستشار مصطفي عبدالجليل رئيس المجلس مع قناة” 218 نيوز “

مؤكداً معاصرته لتلك الحقبة وذلك فى تعليق منه على تصريحات عبدالجليل .

وفى منشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك قال بركات الخميس بأنه كان من القليلين جدا الذين عاصروا المجلس الانتقالي منذ تولي وزارة الصحة وذاهبه لبنغازي يوم 9 ابريل 2011 .

وأضاف : ” لقد كان عبدالجليل إنسانا شجاعاً ، خلوقاً ، طيباً ولا يخاف قول كلمة الحق ولا يكذب أبدا وتنقصه الخبرة السياسية وهي معدومة لديه ” .

وتابع بركات : ” عندما كنا ننصحه بشيء به تداعيات سياسية وخاصة عندما ذهبت له مرة بخصوص ما يقوم به الاخوان المسلميت من طرح لقانون العزل السياسي شهر يونيو 2011 وكذلك رحلتي معه لبريطانيا ومصر قال انه ليس سياسي وإذا اخطأ رجا مني ان أنبهه ” .

وأشاد بركات باعتذار عبدالجليل للشعب الليبي مشيراً الى أن قليل من الليبيين والقادة العرب كانوا قد إعتذروا عن مافعلوه بشعوبهم او ببعضهم او حتي مع بعضهم البعض الا القلة منهم .

بركات يؤكد صحة شهادة عبدالجليل عن الإخوان المسلمين ؟

اما بخصوص تصريحات عبدالجليل النارية تجاه الإخوان المسلمين ووصفه لهم بأنهم جماعة لا تنتمي للوطنية وبأنها خدعته قال بركات : ”

ما قاله عبدالجليل عن الاخوان المسلمين نعرفه جميعاً وحذرناه كثيرا وكان يرد بأننا نضخم الموضوع وبأن هؤلاء يخافون الله فلا تخافوهم . أما من جلبهم هو المكتب التنفيذي وقد برزوا كثيرا بعد تحرير شارع طرابلس بمصراتة وجاؤوا بعدها والتحقوا بالمجلس والمكتب اَي بعد 17مايو 2011 و قد قالها المستشار بأنه ليس من جلب هولاء” .

وأكد بركات بأن كل القضايا التي تحدث عنها عبدالجليل فى اللقاء كانت صحيحة ومؤكدة مؤكداً معاصرته لها او لغالبيتها أو بعضها كما أكد بأنه شهد وعاصر بعضها الآخر أو سمعزمن زملاء له بالمجلس الانتقالي عن الكثير منها .

وفى ما يتعلق بمنصب رئيس المخابرات العامة وترشيح عضو المجلس الانتقالي حينها – عضو مجلس النواب الان – سالم قنان لسالم الحاسي لشغل المنصب قال بركات : ”

لقد اثني عبدالجليل علي سالم قنان ولكن عندما اصبح قنان نائبه بعد إنتقال المجلس إلى طرابلس منحه تراخيص لإنشاء كتائب وهم الان مليشيات بغرب ليبيا وأتمنى ان يتحدث سالم عن هذا ” .

واعتبر بركات حديث عبدالجليل إنصافاً لنفسه متسائلاً عن ما اذا كان الشعب الليبي سينصفه خاصة بعد أن ذكر من خانوا الامانة ( الإخوان المسلمين ) وإن جاء حديثه متأخراً جداً جداً جداً معبراً عن إحترامه له لشجاعته وصدقه ،والكلام لبركات .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية