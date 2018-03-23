المحكمة العليا تنقض حكم محكمة بنغازي ضد الرئاسي

قررت المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة بنغازي ضد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، ومجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار.

وكانت محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الاداري ، قد قضت بقبول الطعن المرفوع ضد قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق، بشأن تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتواجه المؤسسة الليبية للاستثمار البالغة أصولها 66 مليار دولار عراقيل بسبب نزاع على السلطة وسط انقسام في البلاد.

وكان مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للحكومة المؤقتة ،ناشد النائب العام والأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بدورهم والنظر في الشكاوى والدعاوى المرفوعة لإيقاف التطاول على استثمارات الليبيين بالخارج.

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