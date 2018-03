ترحيل 89 مهاجرا صوماليا إلى طرابلس تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم

المتوسط:

رحل جهاز الهجرة غير الشرعية الكفرة، 89 مهاجرا غيــر شرعي إلى العاصمة طــرابلس عبر طــريق مطار الكفـرة الـدولي، على متن احـدي طائرات شـــركة ليبيا للطيـران .

وقـام مكتب الإيواء والتـرحيل بالهجرة غيـر الشرعية فــرع الكفـرة، بتـرحيل عـدد 89 مهاجـرا غير شرعي يحملـون الجنسية الصومالية كانوا قد دخلوا إلى ليبيا بطـريقة غير شرعية .

وأفاد آمر فـــرع الإيواء والترحيل، ملازم أول محمد الفضيل، أنه وبعــد أن تم استلام المهاجرين غير الشرعيين عن طريق مكتب البحث الجنائي تازربو، تم التحقيـــق معهـــم عـــن طـــريق نيابة الكفــــرة العامة، وحسب الإجراءات المتبعة ونتائج التحقيق النهائية من النيابة، تم نقلهم إلى العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات معهم بمكتب النائب العام بطرابلس، ومن ثم سيتم نقلهم إلى دولهم .

