وفد رفيع من الحكومة المؤقتة يزور الرجبان

أجرى وفد للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة وزير الحكم المحلي محمد الفاروق المهدي، زيارة هي الأولى من نوعها لمدينة الرجبان غرب ليبيا.

واستقبل الوفد رئيس فرع ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة بالمنطقة الغربية وعميد بلدية الرجبان ورئيس مديرية أمن الرجبان ومعاون آمر المنطقة العسكرية الغربية ومشايخ وأعيان مدينة الرجبان.

وضم الوفد وكيل عام وزارة الصحة ،وبعض رؤساء الهيآت بالحكومة المؤقتة ومدير مركز الخبرة القضائية والبحوث ومدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وكان لوفد الحكومة المؤقتة ،زيارة إلى منطقة قصر الحاج وكان من ضمن الزياره القصر الأتي والمدريه بقصر الحاج عبدالله الذي يزيد عمره عن 800 سنه من خلال السرد الذي قام به أحد مشائخ المنطقه من معلومات عن كيفية بناؤه وأن من قام ببنائه هو الشيخ عبدالله أبوجطله.

وتأتي الزيارة من أجل تسليم منظومة المستهدفين بالتعيين بالمنطقة الغربية،ووضع الوفد حجر الأساس لمشروع شبكة المياه المتكاملة بمدينة الرجبان،ووضع حجر الأساس لمشروع مركز العلاج الطبيعي التابع لصندوق التضامن الاجتماعي،إضافة إلى تسليم بعض التجهيزات الخاصة بمكتب الخبرة القضائية بالبلدية وقطاع الصحة

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