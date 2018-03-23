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قضية "التمويل الليبي".. كيف يدافع ساركوزي عن نفسه؟

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تتناول هذه الفقرة رد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد اتهام القضاء المحلي له بالفساد وحيازة أموال ليبية عامة مسروقة يشتبه في صرف جزء منها إبان الحملة الانتخابية التي أفضت إلى فوز ساركوزي برئاسة فرنسا عام 2007

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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