قضية "التمويل الليبي".. كيف يدافع ساركوزي عن نفسه؟

تتناول هذه الفقرة رد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد اتهام القضاء المحلي له بالفساد وحيازة أموال ليبية عامة مسروقة يشتبه في صرف جزء منها إبان الحملة الانتخابية التي أفضت إلى فوز ساركوزي برئاسة فرنسا عام 2007
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