قال الباحث في السياسة الخارجية الأمريكية، عصام إسكندر، إن أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، كان يتابع الملف الليبي بنفسه، مضيفًا، أن الأمير الحالي، تميم بن حمد، يتولى الملف رفقة مستشاره الخاص، حمد بن خليفة العطية، مؤكدًا أن قطر لعبت دوراً ضد مصالح الشعب الليبي.

وأضاف الباحث في السياسة الخارجية الأمريكية، في تصريحات تليفزيونية، رصدتها “المتوسط”، أن ما تسمى بـ “ثورة فبراير” قد اختطفت بأيدي “الإسلاميين”، وبتخطيط ودعم من جهات خارجية، كجزء من مشروع استهدف تمكين “الإخوان” من حكم ليبيا، متابعًا ” الثورة الليبية سارت في مسارات على غير إرادة الليبيين”

ووصف عصام إسكندر، الأزمة الليبية بأنها واحدة من أعقد الأزمات في العالم، مؤكدًا أن الانتخابات “ضرورة قصوى” لقيام دولة في ليبيا، لافتاً إلى أن الانتخابات هي حلقة من عدة حلقات في سبيل حل الأزمة، فهي ستضفي الشرعية الحقيقية على الشخصيات والأجسام السياسية –بحسب رأيه-

كما حذر إسكندر، من خطورة المرحلة التي تلي القضاء على “داعش”، لافتًا إلى أن التحدي الكبر أمام الدولة يتمثل في استمرار الحواضن الاجتماعية للفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن تنظيمات الإسلام السياسي كانت تعد ليبيا لتصبح “بيت مال” لتحقيق مشروعها.

وعن خطة المبعوث الأممي، غسان سلامة، قال إسكندر، إنه يملك خطة وفكراً وإنه الأقدر على حل المشكلة الليبية، فهو -بحسب وصفه- يؤمن بالدولة المركزية التي تعلو على المحاصصة.

وحول رؤيته لطبيعة الأزمة في ليبيا، قال إسكندر، إن الأزمة تنقسم لجانبين، “صراع على ليبيا” و”صراع داخل ليبيا”، مضيفاً أن الاقتتال في ليبيا يتم على المناصب والأموال، وأنه لا أحد يتحدث عن الهوية الليبية، بل الجميع يتقاتل على المال والسلطة، مشيراً إلى أن المسألة في ليبيا ليست مجرد حرباً بين الليبيين فقط، بل توجد مجموعات إجرامية دولية تهدد أوروبا والعالم.

وعن موقف الولايات المتحدة الأمريكية، من المشير خليفة حفتر، أفاد اسكندر أن السياسة الأميركية في ليبيا هي احترام القوي على الأرض، لذلك فهي تحترم قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

The post “إسكندر”: أميرا قطر تآمرا على ليبيا و”الإسلاميون” استهدفوا تحويلها إلى “بيت مال” لتحقيق أهدافهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية