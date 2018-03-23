بنغازي تستضيف البطولة العربية للرجبي اكتوبر المقبل

استقبل عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار صباح اليوم بمقر ديوان البلدية رئيس الإتحاد العربي للعبة الرجبى واللجنة الفنية المشرفة على اعداد مشروع ( رجبي ليبيا 2018) ومديرمكتب الشباب والرياضة بنغازي ومدير المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة ومديرمكتب المشروعات بجامعة قاريونس.

وخلال اللقاء تمت مناقشة استضافة مدينة بنغازي لرجبي مشروع ليبيا 2018 للبطولةالعربيةللرجبي. وقدم في اللقاء عرض مرئي توضيحي لتجهيزات اللجنة الفنية لرجبي مشروع ليبيا 2018 للبطولة العربية للرجبي التي تستضيفها مدينة بنغازي في شهر اكتوبر المقبل بمشاركة عشرة منتخبات عربية ومئة وخمسين رياضي.

وسيتم تغطيتها من قبل خمس قنوات عربية اضافة لقنوات محلية. و تخلل اللقاء استعراض الأهداف التي تحققها مثل هذه البطولات العربية واهميتها دوليا وعربياً وكذلك أهميتها الاجتماعية والنفسية والثقافية.

وفي السياق ذاته اكد عميد بلدية بنغازي دعم هذا المشروع خاصة إن بنغازي مقبلة على إعادة الإعمار والاستقرار بأعتبار هذا الحدث من شأنه أن ينقل الشباب من حالة الفراغ إلى حالة العمل والنشاط والمساهمة في دفع عجلة الحياة والاعمار .

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