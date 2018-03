ماجد نعمة: محاكمة “ساركوزي” مسرحية والقضاء الفرنسي “مسيس”

وصف الكاتب والمحلل السياسي، ماجد نعمة، محاكمة الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتهمة تلقي الأموال من النظام الليبي السابق لدعم حملته الانتخابية بـ “المسرحية”، مرجعًا السبب في إثارتها في الوقت الحالي إلى تصفية حسابات داخلية في فرنسا، ولا تستهدف إحلال العدالة لمصلحة الشعب الليبي.

وأضاف ماجد نعمة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أنه من الوارد تبرئة “ساركوزي” على الرغم من وجود أدلة إدانة قوية مثل مذكرات وزير النفط السابق، شكري غانم، موضحًا أن القضاء الفرنسي مسيس، وبخاصة إذا تعارضت القضية مع المصالح العليا للدولة الفرنسية.

ودلل نعمة على صحة كلامه بقوله: “لو كان القضاء الفرنسي يستهدف إحلال العدالة، كان من الأحرى محاكمة “ساركوزي” بتهم أخرى بجانب قضية التمويل، كتدمير ليبيا وإعلان الحرب على دولة ذات سيادة، خارج مظلة الأمم المتحدة، التي لم تفوض أحدًا بقلب نظام الحكم -بعكس ادعاءات ساركوزي-، موضحًا أنه قد تجاوز القرار رقم 1973، ونفذه بحسب هواه، ومن وراءه “أوباما”.

وتساءل نعمة، “هل الذين جاءوا بعد ساركوزي لم يسرقوا أموال الشعب الليبي؟، أين ذهبت أموال صندوق التنمية الليبي؟، ومن المسؤول عن جريمة مقتل شكري غانم؟”، مضيفًا أن كل هذه الجرائم ارتكبت من أجل التغطية على الجريمة الكبرى التي ارتكبتها فرنسا، ومن خلفها أمريكا وبريطانيا وقطر، في حق الشعب الليبي

وتابع “الطبقة السياسية في فرنسا بأغلبيتها من اشتراكيين ويمينيين وقفت وراء “ساركوزي” في الجريمة التي ارتكبها في حق الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن سياسة الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، تجاه ليبيا، لم تتغير على أرض الواقع، على الرغم من تصريحاته أثناء حملته الانتخابية وحتى بعد انتخابه، والتي أقر فيها بأن الحرب على ليبيا كانت “خطأ كارثي” تسبب في مشكلات لفرنسا نفسها”

