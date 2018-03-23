«السرّاج» يستقبل مدير المجلس الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس المدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني كيران ديقان وسعادة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر يرافقه مدير عام مكتب المجلس البريطاني ” فرع ليبيا ” أنتوني كالدريك.

وتناول اللقاء بصفة خاصة برامج ونشاطات المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا وأشاد المدير التنفيذي للمجلس بالمناخ الايجابي الذي لمسه خلال لقاءاته بالمسؤولين الليبيين فى قطاعات التعليم والعمل، مؤكداً استعداد المجلس لتلبية الاحتياجات التعليمية والثقافية والاجتماعية المتنوعة، واعداد برامج التدريب من خلال شراكة فعالة مع المؤسسات الليبية المعنية.

وتحدث الرئيس مشيدا بالدور الحيوي الهام الذي قام به المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا وغيرها من الدول مبدياً الحرص على تواجد هذه المؤسسة العريقة في طرابلس وأن تتوزع أنشطتها عن طريق المجالس البلدية بمختلف مناطق ليبيا دون استثناء، مشيرا إلى أهمية برامج تطوير وتنمية المهارات وتعليم اللغة لدى الشباب الليبي، إضافة إلى التواصل مع قطاع الشباب والرياضة والعمل من خلال الاندية لإقامة فعاليات ومعارض ومنتديات فنية وثقافية واجتماعية.

وقال الرئيس أننا نتطلع إلى شراكة مع المجلس الثقافي البريطاني على أساس التفاهم المشترك تكون نموذجا للعلاقة بين البلدين الصديقين.

وأكد السفير البريطاني ومدير المجلس الثقافي ترحيبهما بتغطية ما تطرق إليه الرئيس من مجالات متطلعين إلى شراكة تساهم في تطوير التعاون البناء بين البلدين الصديقين.

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