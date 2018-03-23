معيتيق يزور مقر الغرفة الامنية المشتركة تاجوراء

أدى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ،الخميس ،بزيارة لمقر الغرفة الامنية المشتركة تاجوراء المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 26 لسنة 2018م وبحضور مدير ادارة الامن المركزي ،ومدير فرع الأمن المركزي تاجوراء ،ومدير ادارة امن السواحل تاجوراء ،و رئيس مركز شرطة تاجوراء ،و رئيس قسم مرور تاجوراء.

وقد كانت الزيارة للتباحث حول تفعيل الاجهزة الامنية بالمدينة و اشعار المواطن بأن وجود هذه الاجهزة من أجله وحمايته وحماية مؤسسات الدولة ،وقد عبر رؤساء الاجهزة لضرورة دعم وتطوير هذه الاجهزة للقيام بواجباتها وضرورة ضمها وذلك باستحداث مديرية للامن بالبلدية، حيث ان معظم الاختراقات بالمنطقة ناتجة عن عدم وجود تنسيق بين هذه الاجهزة وعدم وجود جسم امني واحد تنطوي تحته كافة هذه الاجهزة.

و طالب معيتيق بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بضرورة العمل على تكاتف الجهود من مختلف هذه الاجهزة من اجل حماية المواطن ومؤسسات الدولة وضرورة اليقظة الدائمة وانه سيتم النظر في هذه المطالب ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.



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