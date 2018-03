المتوسط:

توجه النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بزيارة لمقر الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء، المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 26 لسنة 2018م وبحضور مدير إدارة الأمن المركزي، ومدير فرع الأمن المركزي تاجوراء، مدير ادارة امن السواحل تاجوراء، رئيس مركز شرطة تاجوراء، رئيس قسم مرور تاجوراء.

وتضنمت الزيارة، بحسب الصفحة الرسمية لـ«معيتيق» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التباحث حول تفعيل الأجهزة الأمنية بالمدينة، وإشعار المواطن بأن وجود هذه الأجهزة من أجله وحمايته وحماية مؤسسات الدولة.

وعبر رؤساء الأجهزة لضرورة دعم وتطوير هذه الأجهزة للقيام بواجباتها وضرورة ضمها وذلك بإستحداث مديرية للأمن بالبلدية، حيث أن معظم الاختراقات بالمنطقة ناتجة عن عدم وجود تنسيق بين هذه الأجهزة وعدم وجود جسم أمني واحد تنطوي تحته كافة هذه الأجهزة.

وطالب «معيتيق» بضرورة العمل على تكاتف الجهود من مختلف هذه الأجهزة من أجل حماية المواطن الكريم ومؤسسات الدولة وضرورة اليقظة الدائمة وانه سيتم النظر في هذه المطالب ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.

The post «معيتيق» يزور مقر الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية