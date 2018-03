بلدية شحات تبحث تشكيل لجنة للتفتيش على المخابز

المتوسط:

عقدت بلدية شحات، اجتماعا، ضم كلا من مدير أمن شحات، عقيد دكتور محمد فرج، وعميد بلدة شحات، وأمر سرية الحماية لمديرية أمن شحات، ومدراء المصارف بالبلدية، وجهاز الحرس البلدي والتفتيش الصحي ورئيس الفرع البلدي شحات

وناقش الحضور خلال الاجتماع، أمس الخميس، عدة أمور من شأنه تقديم الخدمات للمواطن البسيط، وكيفية تأمين شركة البنية التحتية والمكلفة بعدة مشاريع بالبلدية .

كما بحث المجتمعون تفعيل دور جهاز الحرس البلدية داخل الأسواق وتشكيل لجنة للتفتيش على المخابز .

