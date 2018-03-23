في ضربة موجعة.. الجيش الليبي يستلم عددا من إرهابيي سرايا بنغازي الفارين إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24-

استلمت القيادة العام للجيش الليبي أمس الخميس عددا من الإرهابيين التابعين لفلول سرايا الدفاع عن بنغازي من قوات الردع الخاصة بطرابلس .

وقد استلم الجيش الليبي الإرهابيين الذين لم يتم تحديد عددهم أو أسمائهم بعد وصولهم على متن طائرة خاصة في مطار الأبرق قادمين من مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس التي اعتقلوا فيها بعد سلسلة مداهمات قامت بها قوة الردع الخاصة.

وتمثل عملية التسليم ضربة موجعة لفلول سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية الفارين من المواجهات أمام الجيش الليبي في بنغازي وتورطوا في العديد تهديد أمن العاصمة طرابلس حيث سبق لهم المشاركة مع مليشيات تابعة للقاعدة في الهجوم على مطار معيتيقة يناير الماضي وهو الهجوم الذي تمكنت قوة الردع الخاصة من إفشاله وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة.

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