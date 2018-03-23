“تعليم المؤقتة” تشكل لجنة تحقيق في واقعة ضرب طالبة بمدرسة في اجدابيا

أخبار ليبيا 24

شكلت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة لجنة تحقيق في واقعة تعرض طالبة للضرب من قبل مدير مدرسة في مدينة اجدابيا.

ونص قرار وكيل عام وزارة التعليم رقم (190) لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة تحقيق أن تتولى اللجنة التحقيق في واقعة تعرض الطالبة فاطمة فرحات حمد عمر بمدرسة النهضة /أجدابيا للضرب من قبل مدير المدرسة.

وشدد القرار أن تباشر اللجنة أعمالها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25/مارس/2018م.

وأعطت الوزارة اللجنة الحق في أن تستدعي للتحقيق كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في واقعة الضرب المنصوص عليها في المادة الثانية.

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