الجيش الليبي يعزز قواته في جنوب البلاد بعربات استطلاع مدرعة

نشر موقع تابع للجيش الليبي في فيسبوك مشاهد لوصول طائرة شحن عسكرية تقل مدرعات إلى قاعدة “تمنهنت” الجوية الواقعة في عمق الصحراء الليبية قرب مدينة سبها.

ولفت الموقع العسكري الليبي إلى أن وحدات من القوات المسلحة الليبية أرسلت إلى المنطقة لتعزيز القوات المنتشرة هناك في إطار عملية “حفظ القانون” في الجنوب الليبي التي أعلن عنها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مؤخرا.

وأنزلت، بحسب المشاهد المصورة، طائرة نقل عسكرية من طراز “إل -76” عددا من العربات المدرعة المستخدمة في الاستطلاع من طراز “بي إر دي إم – 2″، إضافة إلى الذخائر، كما ظهرت طائرة قاذفة على أرضية المطار من طراز “سو – 22”.

وكان الجيش الليبي أعلن أن طائراته المتمركزة في الجنوب شنت عدة غارات على تجمعات في الصحراء لآليات تابعة لفصائل من المعارضة التشادية والسودانية.

المصدر: وكالات

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