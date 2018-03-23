أزمة كهرباء تلوح في أفق طرابلس

تسببت عمليات حفر عشوائية من قبل مواطنين بالقرب من مسار كوابل القدرة بمحطة عين زارة في فصل الدائرتين “1-2” الرئيسيتين لنقل الكهرباء بقدرة 220 كيلو فولت، بين منطقتي سوق الجمعة وعين زارة بطرابلس.

وألحقت عمليات الحفر أضراراً كبيرة بكابل الدائرة رقم “1”، نتج عنه انقطاع للتيار الكهربائي على جزء من المناطق التي يغذيها الكابل بسبب ضعف قدرته على نقل الطاقة من مصدرها الرئيسي.

وحول إمكانية إصلاح الأضرار التي لحقت بمحطة عين زارة، قالت الشركة العامة للكهرباء أن عمليات صيانة كوابل المحطة ستُكلف مبالغ مادية كبيرة ووقت طويل لإنجازها، ما يشير إلى احتمالية تفاقم أزمة الكهرباء على مناطق طرابلس التي تغذيها الكوابل المتضررة.

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