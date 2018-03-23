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أزمة كهرباء تلوح في أفق طرابلس

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسببت عمليات حفر عشوائية من قبل مواطنين بالقرب من مسار كوابل القدرة بمحطة عين زارة في فصل الدائرتين “1-2” الرئيسيتين لنقل الكهرباء بقدرة 220 كيلو فولت، بين منطقتي سوق الجمعة وعين زارة بطرابلس.

وألحقت عمليات الحفر أضراراً كبيرة بكابل الدائرة رقم “1”، نتج عنه انقطاع للتيار الكهربائي على جزء من المناطق التي يغذيها الكابل بسبب ضعف قدرته على نقل الطاقة من مصدرها الرئيسي.

وحول إمكانية إصلاح الأضرار التي لحقت بمحطة عين زارة، قالت الشركة العامة للكهرباء أن عمليات صيانة كوابل المحطة ستُكلف مبالغ مادية كبيرة ووقت طويل لإنجازها، ما يشير إلى احتمالية تفاقم أزمة الكهرباء على مناطق طرابلس التي تغذيها الكوابل المتضررة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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