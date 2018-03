المتوسط

أكد صالح الجماعي نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة ورئيس لجنة المسابقات، أن المباريات التي ستقام في نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة ستكون جميعها بحضور الجمهور باستثناء مباراة الديربي بين الأهلي بطرابلس والاتحاد في طرابلس ومباراة النصر والأهلي بنغازي في بنغازي.

وأضاف في بيان صدر مساء أمس الخميس، “أننا على ثقة كاملة بأن جمهور كرة السلة في طرابلس وبنغازي على وعي تام وعلى مستوى من الرقي والمسئولية، وأنه سيكون نكهة النهائيات ويعطي صورة في غاية الروعة عن الجمهور الليبي، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة”.

The post «اتحاد السلة»: مباريات نهائيات ليبيا بجمهور باستثناء “الديربي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية