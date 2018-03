قادة محاور طوق درنة و«بوخمادة» يزورون العميد أحمد سالم بعد عوته من رحلة العلاج

المتوسط:

زار قادة محاور طوق درنة، واللواء ونيس بوخماده آمر القوات الخاصة و العميد أحمد سالم الدرسي معاون آمر غرفة عمليات الكرامة بنغازي، العميد أحمد سالم الدرسي، معاون آمر غرفة عمليات الكرامة بنغازي أمس، للاطمئنان علي صحته عقب عودته من رحلة العلاج خارج الوطن.

يذكر أن العميد أحمد سالم، وصل إلى مطار بنينا الدولي، الأحد الماضى، بعد رحلة علاج طويلة بجمهورية مصر العربية، وكن في استقباله آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي و عدد من ضباط القوات المسلحة و ضباط الصف والجنود بالغرفة .

ويعد الدرسي من أبرز القيادات المهمة في عملية الكرامة العسكرية منذ انطلاقها في مايو 2014 ، وقد قاد عدد من المعارك ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة بمدينة بنغازي إلى حين اختياره معاون لأمر غرفة العمليات ، كما كلف في الفترة السابقة بقيادة معركة البرق الخاطف والتي كانت ضمن عملية تحرير الموانئ والحقول النفطية من قبضة التنظيمات الإرهابية.

