“برواكتيفا”: حرس السواحل الليبي هددنا 

قالت منظمة الإغاثة الإسبانية “برواكتيفا” أنها لا يمكن أن تضع ثقتها في عمليات حرس السواحل الليبي، مؤكدة أنه تسبب في خلق مشاكل عديدة سابقاً فيما يخص عمليات وقف تدفقات المهاجرين.

وجاء ذلك بعد أن تضاربت الروايات حول تفاصيل عملية انقاذ قامت بها سفينة “أوبن أرمز” التابعة للمنظمة بالقرب من الساحل الليبي، حيث أعلنت السفينة أن خفر السواحل الليبي اعترض طريقها وعرقل عملية الانقاذ، فيما نفى خفر السواحل الليبي الحادثة.

وأكد منسق الفرع الإيطالي للمنظمة، ريكاردو غاتي أن عملية الانقاذ كانت روتينية كغيرها من العمليات التي أجرتها المنظمة، وأن المختلف فيها كان تنبيه ورد السفينة من السلطات الإيطالية بأن خفر السواحل الليبي هو من سيقوم بالعملية.

وأوضح غاتي أن المنظمة استغربت تنبيه السلطات الإيطالية مُعتبراً خفر السواحل الليبي جهة لا يمكن الوثوق بها خاصة بعد أن قامت بتهديد سفن المنظمة وبادرت بإطلاق النار بالقرب منها مرة أخرى.

ووفق ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، قال المنسق: “جميع إجراءات الإنقاذ يتم تسجيلها، ويمكننا عرض الصور على الجميع”.

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