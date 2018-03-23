قوة الردع تكشف حقيقة تسليمها مقاتلين من سرايا بنغازي للجيش

نفى المتحدث الرسمي باسم قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أحمد بن سالم، ما تداول من أنباء حول تسليم قوة الردع، عدداً من الإرهابيين التابعين لسرايا الدفاع عن بنغازي في طرابلس، إلى القيادة العامة للجيش الليبي.

وأكد بن سالم، في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن الهدف من ترويج تلك الشائعات هو إقحام، والزج بقوة الردع في الصراع السياسي، والذي تنأى القوة بنفسها عنه.

وأضاف بن سالم، أن جميع الموقوفين في السجن على ذمة النيابة العامة بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن قوة الردع تابعة لحكومة الوفاق وتتعامل مع النائب العام بشكل مباشر.

وكانت مصادر إعلامية، قد تداولت أمس الخميس، أنباء حول استلام الجيش الليبي لعدد من الإرهابيين التابعين لسرايا الدفاع عن بنغازي، بعد وصولهم على متن طائرة خاصة في مطار الأبرق قادمين من مطار معيتيقة في العاصمة التي اعتقلوا فيها بعد سلسلة مداهمات قامت بها قوة الردع الخاصة، الأمر الذي نفته قوة الردع.

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