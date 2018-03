المتوسط:

نفى المتحدث باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، تسليم مجموعة من عناصر سرايا الدفاع بنغازي إلى قيادة الجيش بالمنطقة الشرقية.

وكانت أنباء قد ترددت،صباح اليوم الجمعة، عن تسليم قوة الردع الخاصة عددا من عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي للقيادة العامة للجيش الليبي

