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«التصوف السني» يستنكر الزج باسمه باجتماعات «الصلابي» «المشبوهة» في تركيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

استنكر المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني في ليبيا، زج اسمه في الاجتماعات التى وصفها بـ«المشبوهة» التي ينظمها القيادي في جماعة الإخوان علي الصلابي، وجماعته في مدينة اسطنبول التركية.

وقال المجلس في بيان اليوم الجمعة:«إن المجلس ليستنكر ويستهجن اشد الاستنكار الزج باسمه وباسم التصوف عموما في الاجتماعات المشبوهة التى ينظمها الصلابي وجماعته فى اسطنبول».

وتابع:« المجلس الأعلي للتصوف فى ليبيا بجميع زواياه واتباعه لا يتدخلون فى الشؤون السياسية أو التكتلات والتحزبات أو الصرعات، وينوه أن كل من يتكلم باسمه دون تخويل بذلك من مجلس إدارة المجلس يعد كلامه مردودا وغير مقبول ولا يمثل إلا نفسه».

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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