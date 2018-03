«العبار» يزور محمد عمر المختار للاطئنان على صحته

المتوسط:

قام عميد بلدية بنغازى المستشار عبدالرحمن العبار اليوم الجمعة، بناءًا على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، بزيارة الحاج محمد عمر المختار ابن شيخ الشهداء عمر المختار، وذلك وفقًا لما أفاد به قسم الإعلام لبلدية بنغازي.

وأشار «قسم الإعلام للبلدية»، إلى أنَّ زيارة العبار لابن شيخ الشهداء عمر المختار في مصحة ابن سينا، جاءت للاطمئنان على صحته، كما نقل له تحيات القائد العام للجيش الليبي، الذى يُؤكد على متابعته ورعايته صحيًا.

يُشار إلى أنَّ الحاج محمد عمر المختار، شيخ تسعيني شارف المئة إلا قليلاً، وهو آخر من بقي من صلب شيخ المجاهدين، وآخر من سيحمل اسمه، وأنَّ والده رجل بحجم أمة، فهناك بلاد تُعرف بأبنائها، وهناك رجال تعرف ببلدانها، لا تُذكر الأراضي الليبية، إلا وسيرة عمر المختار تلوح في مخيلتك.

