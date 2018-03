بمناسبة عيد الطفولة.. «جهاز مكافحة الهجرة» يُنظم احتفالات داخل مراكز الإيواء

المتوسط:

أكّد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر، على ضرورة إقامة الاحتفالات بكل المناسبات للمهاجرين داخل مراكز الإيواء وخاصة للأطفال المهاجرين.

ونظّم «مركز إيواء طريق المطار»، أمس، احتفاليةً للمهاجرين غير الشرعيين، بمناسبة عيد الطفولة.

وشارك في هذه الاحفالية، التي أقيمت في مركز إيواء طريق المطار، العميد محمد بشر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومندوبي معظم السفارات الأفريقية، في الوقت الذي تم فيه توزيع الألعاب والهدايا للأطفال المهاجرين.

