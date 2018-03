ردا على تصريحات «عبد الجليل» بشأن الإخوان.. ناجي بركات: «حذرناه كثيرًا ولم يستجب»

المتوسط – سامر أبو وردة

نشر وزير الصحة بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق، ناجي بركات، منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا للتعليق على ما ورد من تصريحات على لسان رئيس المجلس الانتقالي السابق، مصطفى عبد الجليل، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

حيث رصدت “المتوسط” المنشور، والذي أكد فيه ناجي بركات، صحة ما وصف به عبد الجليل، جماعة الإخوان المسلمين، من أنهم كاذبون وناكثو عهود، وأنه -عبد الجليل- كان قد انخدع فيهم تحت ستار التدين الزائف، وأنهم مجموعتهم في المجلس بقيادة عبدالرزاق العرادي، أيدت فكرة أمير قطر لإنشاء الحرس الوطني كبديل عن الجيش الليبي..

وقال بركات، عبر المنشور،” ما قاله مصطفى عبد الجليل عن “الإخوان” نعرفه جميعًا وحذرناه كثيرًا، وكان يقول عنهم “أنتم تكبروا في الموضوع، هؤلاء يخافون الله، لا تخافوهم” “، موضحًا أنه ومعه بعض أعضاء المجلس لطالما حذروا عبد الجليل منهم.

وتابع ” كل القضايا التي تحدث عنها صحيحة وواكد أغلبيتها وعصارة بعضها وشاهدت بعضها وسمعت من زملاء من المجلس الانتقالي بالكثير منها”، مؤكدًا أنه من القليلين جدًا ممن عاصروا المجلس الانتقالي منذ تولي وزارة الصحة، وذهابه إلى بنغازي في 9 إبريل 2011.

وبشأن منصب رئيس المخابرات العامة وترشيح عضو المجلس الانتقالي حينها –عضو مجلس النواب الحالي– سالم قنان، لسالم الحاسي لشغله، قال بركات: ” لقد أثني علي سالم قنان وبعضه صح، ولكن عندما أصبح سالم نائبه بطرابلس، قام بإعطاء تراخيص لإنشاء كتائب، وهم الآن مليشيات بغرب ليبيا، وأتمنى أن يتحدث سالم عن هذا”

